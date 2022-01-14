Россия обсудит климатические инициативы по метану и углю на форуме в январе

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия в январе примет участие в международной конференции, которая будет посвящена, в частности, обсуждению инициатив о мерах ограничения влияния угля и выбросов метана на изменение климата на планете. Об этом в пятницу на Гайдаровском форуме сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"27 января у нас будет следующая конференция ведущих стран-экономик, куда мы тоже приглашены. Там же опять будут подниматься вопросы метала и угля", - сказал Эдельгериев.

Спецпредставитель президента также отметил, что позиция России остается предсказуемой и заключается в стремлении к взвешенным решениям, основанным на научных данных.

"Мы постоянно заявляем: мы последовательны. Мы не будем преждевременно брать на себя какие-то амбициозные обязательства - не просчитанные, не выверенные и не обоснованные научными фактами. Поэтому мы ведем себя довольно предсказуемо, с нами есть диалог, все этот диалог ведут, включая американцев", - заключил он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.