В Раде готовят законопроект об обязательных кассовых аппаратах в такси

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Законопроект, который обяжет украинских таксистов установить в автомобилях кассовые аппараты, готовится в Верховной раде. Об этом сообщил глава комитета украинского парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от президентской партии "Слуга народа" Даниила Гетманцев в опубликованном в пятницу интервью агентству "Украинские новости".

"Проект закона находится на стадии согласования с Министерством инфраструктуры. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", - отметил депутат. По его словам, законопроект появится в Раде в конце января.

Сейчас рассчитаться за услуги такси можно тремя способами: наличными, банковской картой, онлайн на сайте. Однако терминалы в машинах есть только в крупных таксомоторных компаниях. При этом никто не знает достоверно, сколько таксистов занимаются извозом. По мнению Гетманцева, установление кассовых аппаратов позволит их посчитать, а также избежать сокрытия доходов.

С 1 января на Украине уже вступил в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов стало обязательным для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), производящих расчетные операции. Сумма штрафа за нарушение применения регистратора расчетных операций (РРО) зависит от количества незаконных расчетно-кассовых операций: первая - 100% от суммы чека, вторая и последующие - 150% от суммы чека. Налоговики уполномочены проверять использование РРО и штрафовать предпринимателей в случае обнаружения нарушений. На Украине зарегистрировано около 2 млн ФЛП, из которых 1,5 млн работают по упрощенной системе налогообложения.

Для принятия законопроекта необходимо, чтобы за него проголосовали не менее 226 депутатов Рады. При этом только одна президентская фракция "Слуга народа" насчитывает 242 депутата. Закон вступает в силу после его подписания президентом.