Доходы от экспорта нефти из России за 11 месяцев 2021 года выросли на 49,5%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия в январе - ноябре 2021 года увеличила экспорт нефти в стоимостном выражении на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $99,404 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический объем экспорта российской нефти за этот период 2021 года сократился на 4,6% - до 210,389 млн тонн, что связано с ограничениями от сделки ОПЕК+.

При этом экспорт нефти в ноябре по отношению к октябрю в денежном выражении сократился на 12,6% - до $9,9 млрд, а в натуральном выражении - на 14,7%, до 17,67 млн тонн.