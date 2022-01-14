Coca-Cola станет первым резидентом экотехнопарка в России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила генеральному директору Coca-Cola HBC Россия Александару Ружевичу на площадке Гайдаровского форума, чтобы компания стала первым резидентом российского экотехнопарка. Предложение было принято.

"Коллеги взвешенно согласились сегодня принять участие в работе наших экотехнопарков. Модель работы технопарков следующая: государство готовит площадку с инженерной инфраструктурой и приглашает резидентов на эту площадку для того, чтобы там заниматься применением разных технологий по утилизации товаров и упаковки", - рассказала она журналистам.

По словам Абрамченко, первый экотехнопарк может появиться в Ставропольском крае. Этот вопрос уже обсуждался с губернатором.

"Всего экотехнопарков должно быть восемь. Я считаю, что компания Coca-Cola может выбрать комфортную для себя точку присутствия и в режиме партнерства с Российским экологическим операторов построить там соответствующие мощности", - сообщила она.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.