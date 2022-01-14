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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 88 рублей впервые с 20 июля 2021 года

Курс доллара увеличился до 76,82 рубля
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 0,8% к закрытию предыдущей сессии, до 88,02 рубля, свидетельствуют данные площадки на 14:58 мск.

В последний раз курс евро поднимался до такого значения 20 июля 2021 года.

К 15:06 мск курс евро замедлил рост до 87,95 рубля (+0,71%), курс доллара увеличился на 0,74%, до 76,82 рубля.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,79%, до $85,14 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,61% и торгуется на уровне $82,62 за баррель.

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