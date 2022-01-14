Доходы "Газпрома" от экспорта газа за 11 месяцев 2021 года выросли вдвое

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Доходы "Газпрома" от экспорта газа по итогам января - ноября 2021 года увеличились более чем в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее и составили $47,02 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический объем экспорта газа за отчетный период вырос на 2,5% и достиг 186,8 млрд куб. м.

В ноябре 2021 года "Газпром" увеличил экспорт на 3,1% по сравнению с октябрем - до 14,3 млрд куб. м. При этом в стоимостном выражении экспорт газа увеличился на 16,8%, до $7,2 млрд.

Как свидетельствуют данные ФТС, в ноябре 2021 года средняя экспортная стоимость поставок газа выросла до $503,5 за 1 тыс. куб. против $443,5 за 1 тыс. куб. в октябре 2021 года и $308 за 1 тыс. куб. в сентябре 2021 года.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании отмечал, что поставки газа "Газпромом" на экспорт в дальнее зарубежье в 2021 году станут четвертыми по объему в истории компании. В частности, экспорт "Газпрома" в 2021 году только в Европу превысит 183 млрд кубометров газа, что на 6 млрд куб. м больше, чем в 2020 году. Также Миллер отмечал, что с ноября поставки "Газпромом" газа в Китай по "Силе Сибири" более чем на одну треть превышают суточные контрактные обязательства перед китайскими партнерами.