Банки получили 52,04 тыс. заявлений по программе льготного кредитования ФОТ 3.0

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские банки по состоянию на 11 января получили 52,04 тыс. заявлений на получение льготного кредита в рамках второго этапа программы ФОТ 3.0, предполагающей кредитование бизнеса и организаций из наименее восстановившихся отраслей экономики. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"По состоянию на 11 января 2022 года в кредитные организации поступило 52,04 тыс. заявлений на получение льготного кредита на сумму 139,07 млрд рублей, одобрено 27,26 тыс. обращений заемщиков на сумму 90,35 млрд рублей. При этом, по данным кредитных организаций, по состоянию на 3 декабря 2021 года срок действия кредита увеличен по 13,6 тыс. действующих кредитных договоров (соглашений), заключенных в рамках реализации программы ФОТ 3.0 в период с 9 марта по 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

По итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в постановление кабмина от 27 февраля 2021 года № 279 были внесены изменения, направленные на возобновление заключения кредитных договоров по ФОТ 3.0 в период с 1 ноября по 30 декабря 2021 года, а также продление срока погашения кредита по программе с шести до 12 месяцев.

Заемщиками по ФОТ 3.0 могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) из числа заемщиков по программе ФОТ 2.0, осуществляющие деятельность в наименее восстановившихся отраслях, вновь созданные с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года субъекты МСП, также работающие в наименее восстановившихся отраслях, а также крупные предприятия из сфер общепита и культуры, из числа заемщиков по ФОТ 2.0. Ставка для заемщика составляет 3%, срок кредита - не более 18 месяцев, из которых в течение первых шести месяцев не выплачиваются основной долг и проценты, в течение последующих 12 месяцев происходит погашение кредита, а также выплата процентов.