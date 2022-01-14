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СМИ: в Великобритании на компанию Meta подали иск на £2,3 млрд фунтов

В иске указывается, что компания предоставляет бесплатный доступ к своей соцсети и передает за это личные данные пользователей рекламодателям

ТАСС, 14 января. Американская компания Meta в Великобритании получила коллективный иск на £2,3 млрд из-за обвинений в адрес принадлежащей ей платформы Facebook об использовании личных данных пользователей. Об этом в пятницу сообщила газета The Guardian.

"Она [Meta] эксплуатирует [своих] пользователей, забирая их личные данные и не выплачивая им должной компенсации за это, - приводит издание слова эксперта по правовым вопросам доктора Лизы Ловдал Гормсен, подавшей иск на компанию. - Я не думаю, что пользователи в полной мере осознают, насколько несправедливо это соглашение [с компанией], когда они принимают [его] условия".

В ходатайстве утверждается, что Meta нарушила британский закон "О конкуренции" 1998 года. В иске указывается, что компания предоставляет бесплатный доступ к своей соцсети и передает за это личные данные пользователей рекламодателям, получая за этот счет большую часть своих доходов.

"Люди получают доступ к нашей соцсети бесплатно. <...> они сами контролируют то, какой информацией они делятся на платформах Meta и с кем", - прокомментировал поданное заявление представитель Meta.

Газета уточняет, что в рамках иска рассматривается период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2019 года. В случае успеха дела размер компенсации на одного пользователя будет устанавливаться судом. Сумма в £2,3 млрд была определена как оценка ущерба, причиненного пользователям. Как пишет The Guardian, рассмотрение дела может занять до года.

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