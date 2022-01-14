Рязанская область увеличила объем экспорта в 2,5 раза в 2021 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Объем экспортируемой продукции Рязанской области увеличился в 2,5 раза в 2021 году. Этому способствовало обеспечение финансовой поддержки со стороны региональных и федеральных властей, а также открытие мобильных шоурумов в странах СНГ, сообщил в пятницу губернатор Николай Любимов в ходе пленарного заседания в рамках четвертого всероссийского форума семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия!".

"Те меры поддержки, которые особенно сейчас сконцентрированы на государственном и муниципальном уровнях у нас по стране, и наши меры поддержки, и федеральные, привели к тому, что за год последний, в Рязанской области объем экспорта был наращен в 2,5 раза", - сказал Любимов.

Он отметил, что экспорт в Рязанской области увеличился в том числе за счет организации мобильных шоурумов, ставших новой формой работы предприятий малого и среднего бизнеса. По словам губернатора, за прошедший год предприниматели провели уже два таких мероприятия: в сентябре и октябре - в Алма-Ате, в ноябре и декабре - в Ташкенте. "Более 50 предприятий в каждом таком шоуруме принимали участие, более 500 видов продукции [представлялось], и отдача выразились в заключении ими контрактов в этих странах с контрагентами. В первом случае (в Алма-Ате - прим. ТАСС) - на два млрд рублей. Это очень серьезно", - добавил Любимов, отметив, что на данный момент подводятся итоги по работе ташкентского шоурума.

По данным пресс-службы правительства региона, в прошедшем году в Рязанской области индекс промпроизводства составил более 108%, а экспорт вырос более чем на 60%. Как сообщалось, в первом полугодии 2021 года объем экспорта составил 295,3 млн долларов, что на 89 млн долларов больше, чем было в тот же период 2020 года.

IV Всероссийский форум семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия" проходит в Москве, его организатором является Торгово-промышленная палата РФ. Среди основных тем форума - вопросы комплексной и системной поддержки малого и среднего бизнеса, включая семейные компании: от законодательства до кредитно-финансовых услуг, от брендирования до запуска новых направлений деятельности.