Росавтодор с 1 февраля проиндексирует тариф госсистемы "Платон" на 20 копеек

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2022 года будет проиндексирован на 20 копеек и составит 2,54 рубля за 1 км, сообщила пресс-служба Росавтодора.

"В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 г. N 843 с 1 февраля 2022 г. в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" составит 2,54 рубля за км пробега. Текущий размер платы - 2,34 рубля за км пробега", - говорится в сообщении.

Ранее Росавтодору было поручено за полгода уведомлять грузоперевозчиков о размере индексации тарифа "Платона".

На сегодняшний день в госсистеме зарегистрировано почти 700 тыс. грузоперевозчиков и более 1,5 млн большегрузов, четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям. За весь период работы "Платона" в Федеральный дорожный фонд поступило более 159 млрд рублей, которые направляются на капитальный ремонт федеральных автодорог.

"В частности, с 2020 по 2022 годы в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 км автодорог, а в 44 субъектах РФ - капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов. С учетом этих объектов общий объем отремонтированных дорог за счет средств государственной системы "Платон" за время ее работы увеличится до 3,3 тыс. км, количество мостовых сооружений превысит 130", - отмечается в пресс-релизе.

О системе

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами (массой свыше 12 тонн) федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Помимо дополнительного финансирования строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений государственная система "Платон" обеспечивает сбор фактической статистики и рост "прозрачности" рынка грузоперевозок. Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.