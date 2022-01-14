Силуанов: волатильность рубля носит краткосрочный характер и зависит от геополитики

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Колебания курса рубля носят краткосрочный характер и связаны, прежде всего, с геополитической обстановкой, однако стабильность финансовой политики РФ позволит сдерживать волатильность, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"То, что мы сейчас видим с рублем, конечно, геополитика. Как только возникают новые санкционные пакеты, возникает нервозность инвесторов. Это в конечном счете выливается на валютный рынок", - сказал министр в интервью РБК на полях Гайдаровского форума. "Поэтому все эти колебания достаточно краткосрочные. Вышла новая негативная информация - курс немножко ослаб, а после истечения некоторого времени возвращается на свои уровни. Конечно, волатильность существует. Но еще раз повторюсь, что стабильность и предсказуемость финансовой политики - залог стабильности курсовых соотношений", - добавил он.

По словам Силуанова, правительство продолжит проводить последовательную финансовую политику для сдерживания последствий геополитики. "От вопроса геополитики здесь никто не застрахован, здесь никаких инструментов не придумаешь. Поэтому нужно успокаивать инвесторов мерами экономической политики и мерами прогнозируемых решений в области бюджета, денежно-кредитной политики, последовательностью проводимой финансовой политики", - отметил глава министерства.

13 января курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи ослаб к доллару и евро. Российская валюта подешевела на фоне заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия найдет альтернативы в случае введения новых санкций США. Так, до публикации заявления курс доллара составлял 74,81 руб. (+0,14%), а курс евро находился на отметке в 85,78 руб. (+0,32%). После публикации, по данным на 14:45 мск, доллар рос на 0,4%, до 75,01 руб., евро - до 85,98 руб. (+0,56%).

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.