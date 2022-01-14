"Ростелеком" рассматривал вариант создания "большой четверкой" единой башенной компании

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Ростелеком" рассматривал концепцию создания "большой четверкой" единой башенной компании. Об этом ТАСС сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах Гайдаровского форума.

"У меня была концепция, состоявшая в том, что все четыре оператора могли бы объединиться и создать единую на всех компанию, но все начали продавать в разные стороны. <…> Мы пока заняты структурированием наших активов на базе отдельного юридического лица и дальнейшее решение будет зависеть от того, как мы будем видеть рынок, ситуацию", - сказал он.

В ноябре Осеевский на конференции "Создание стоимости через развитие кластеров в стратегии "Ростелекома" 2021-2025" сообщил, что "Ростелеком" планирует выделить башенную инфраструктуру в отдельную компанию.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.