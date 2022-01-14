Производство винодельческой продукции в России в 2021 году снизилось на 14,3%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Производство винодельческой продукции в России в 2021 г. снизилось на 14,3% по сравнению с показателем за 2020 год и составило 60,27 млн дал. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

"Объем производства винодельческой продукции (всего) в январе - декабре 2021 года составил 60,27 млн дал (85,7% от уровня аналогичного периода прошлого года)", - отмечается в сообщении.

По данным союза, в декабре 2021 года произведено 5,83 млн дал, что на 7,2% ниже уровня аналогичного периода 2020 года. При этом объем производства вин шампанских и игристых в январе - декабре 2021 года снизился на 2,5% и составил 12,91 млн дал, в декабре он вырос на 11,6%, до 1,65 млн дал. Объем производства тихих вин в 2021 году снизился на 3,6% и составил 29,81 млн дал, в декабре 2021 года он вырос на 17,3%, до 2,56 млн дал. Объем производства фруктовых (плодовых) вин в 2021 году снизился на 26,3% и составил 10,93 млн дал, в декабре - на 22,8%, до 1,15 млн дал.

Объем производства напитков винных, изготовляемых без добавления этилового спирта, в январе - декабре 2021 года снизился на 42% и составил 6,26 млн дал, в декабре - на 58,6%, до 0,45 млн дал. Объем производства напитков винных, изготовляемых с добавлением этилового спирта в январе - декабре 2021 года снизился на 64,6% и составил 140,47 тыс. дал, в декабре - на 97,1%, до 1,56 тыс. дал.

В союзе также сообщили о том, что производство водки в 2021 году выросло на 1,9% и составило 80,93 млн дал, в декабре 2021 года рост составил 17,9%, до 9,27 млн дал. Объем производства коньяка в январе - декабре 2021 года снизился на 2,4% и составил 7,98 млн дал, в декабре он вырос на 8,5%, до 0,85 млн дал. Всего, как сообщили в союзе, объем производства алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе - декабре 2021 года снизился на 0,1% и составил 181,79 млн дал, в декабре он вырос на 12,7%, до 19,69 млн дал. Объем производства спиртных напитков крепостью выше 9% в 2021 году вырос на 4,2% и составил 106,4 млн дал, в декабре - на 16,7%, 12,02 млн дал.