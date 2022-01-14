Объем производства российской анимации за три года вырос вдвое

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Объем производства российской анимации вырос вдвое за последние три года, консервативный рост рынка может составить от 7 до 10% за пять лет. Об этом сообщила на Гайдаровском форуме председатель совета директоров студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Объем производства за последние три года в анимации вырос в два раза и продолжает расти. По нашим оценкам недавно проведенного индустриального исследования, мы ожидаем в ближайшие пять лет консервативного роста от 7 до 10%, этому могут способствовать разные факторы", - сказала она в рамках сессии "Тренды в монетизации анимационных брендов".

Слащева также рассказала, что Ассоциация анимационного кино, председателем правления которой она является, совместно с правительством и профильными министерствами около двух лет прорабатывает вопрос о субсидировании выплат роялти на отечественные анимационные бренды при покупке лицензии российскими производителями детских товаров. По мнению участников отрасли, это будет мотивировать компании к партнерству.

Инвестировать в развитие анимационной отрасли готовы, в частности, российские онлайн-кинотеатры. По словам заместителя генерального директора по контенту IVI Ивана Гринина, сервис начал вкладываться в создание анимации, одним из примеров стал мультсериал "Бодо Бородо". "Мы хотим сделать не менее пяти стратегических инвестиций в ближайшие год-полтора. В рамках анимационного фестиваля в Суздале (Открытый российский фестиваль анимационного кино, который пройдет в марте - прим. ТАСС) мы совместно с компанией "Анимаккорд" будем проводить питчинг анимационных проектов, чтобы выбрать самые интересные идеи", - поделился он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.