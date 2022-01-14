Эксперты: мастер-планы нужны городам для синхронизации их развития с целями нацпроектов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Мастер-планы в городах России необходимы для синхронизации задач по развитию территорий с национальными проектами. Также они позволят найти местным властям и жителям компромиссные решения в вопросах градостроительства, считают участники сессии, посвященной мастер-планированию, которая прошла на Гайдаровском форуме в пятницу.

По поручению президента РФ Владимира Путина необходимо разработать планы развития и мастер-планы городов, являющихся административными центрами субъектов Дальневосточного федерального округа, городов с населением свыше 50 тыс. человек, а также городов Тында и Северобайкальск. Изначально речь шла о 22 городах. Позже Минвостокразвития предложило включить в программу центры экономического роста - Большой Камень, Корсаков и Советскую Гавань.

"Было поручение президента в 2018 году заменить генпланы, применительно к крупным городам, стратегическими документами. Оно не выполнено. Президент второй раз говорит: для Дальнего Востока выполните, пожалуйста, 22 мастер-плана. Это свидетельствует о том, что сейчас нет в Градостроительном кодексе и 172 ФЗ документов, которые позволяют обеспечить развитие городов, агломераций, регионов в соответствии с национальными целями, задачами развития, в том числе в увязке с нацпроектами", - сказал партнер КБ "Стрелка" Алексей Муратов.

По его словам, мастер-план играет роль городской стратегии, помогая перенести задачи по социально-экономическому развитию на конкретные территории. "Он никаких новых документов не добавляет, а просто развивает практику стратегий применительно к урбанизированному образованию - к тем образованиям, где надо проектировать не только социально-экономические отношения, но и в тесной увязке с ними пространственный компонент", - пояснил Муратов.

Также мастер-планирование может помочь местным властям учесть пожелания жителей при развитии территории, считает заместитель генерального директора фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов. "Мастер-план позволяет фактически предотвратить эти градостроительные конфликты, спрогнозировать их, а, значит, запустить диалог не тогда, когда они появились, а когда можно прийти к консенсусу и их ограничить", - пояснил Финогенов.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.