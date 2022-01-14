Более 80 тыс. человек посмотрели сессии Гайдаровского форума

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. На площадке Гайдаровского форума 13 и 14 января прошло 86 сессий, в которых приняли участие 326 спикеров. Об этом ТАСС сообщил директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), директор Гайдаровского форума Иван Федотов.

"На сегодняшний день у нас 82 976 [человек] на эту минуту посмотрели 86 сессий", - сказал он.

Федотов уточнил, что при этом главным показателем для организаторов станет не само количество просмотров, а время просмотра мероприятий форума. По его словам, одна сессия длится от 45 до 60 минут, поэтому качественным показателем станет просмотр одним пользователем порядка 60-80 минут. "Это значит, что один человек посмотрит одно или два мероприятия полностью", - отметил он.

Федотов подчеркнул, что наибольшее число просмотров при этом ожидается не в сами дни проведения форума, выпадающие на будни, а на следующих за ними выходных. "По нашему опыту, это порядка 40 тыс. за выходные", - уточнил директор форума. По словам Федотова, одну сессию онлайн смотрят 6,5 тыс. человек, при этом параллельно проходит до семи сессий.

Всего в сессиях форума в 2022 году приняли участие 326 спикеров, тогда как годом ранее - более 400, однако количество сессий при этом не изменилось, подчеркнул Федотов. Помимо высокопоставленных чиновников, в работе форума приняли участие представители бизнеса, в том числе малого.

Основные темы

Основными темами обсуждения на форуме стали перспективы дальнейшего экономического роста, тенденции и вызовы в социальной сфере, образовании, здравоохранении, строительстве и экологии, цифровая трансформация и технологическое развитие, состояние бизнес-среды и инвестиционного климата. Большое внимание в работе форума было уделено регионам. "Региональная повестка становится одной из важнейших, если не самой важной в задачах государства", - отметил Федотов.

По мнению директора АИРР, в этом году перед регионами стоят два ключевых вызова. "На мой взгляд, главный вызов, который сейчас стоит перед нашим государством и, как следствие, перед регионами России - это борьба с пандемией, это здравоохранение, это доступность получения медицинской помощи. Второе, что крайне важно (и мы наблюдаем огромное внимание государства - и президента, и правительства - к этой проблеме) - это развитие инфраструктуры. Это развитие территорий, строительство дорог, строительство жилья, развитие агломераций, то есть создание комфортных условий для жизни", - сказал Федотов, отметив, что на форуме этим темам было уделено много дискуссий.

"Я думаю, что вот эти две большие темы - это наверно самое главное, что сейчас стоит перед государством в этом году", - добавил глава АИРР.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.