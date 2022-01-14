Цена газа в Европе по итогам дня опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м

ТАСС, 14 января. Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в пятницу опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м после утреннего роста выше $1100, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $985 за 1 тыс. куб. м, или €83,5 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Общее снижение стоимости газа по итогам дня составило 2,3%.

21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе, возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.

Стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. По данным "Газпрома", средняя цена экспорта газа по контрактам в 2021 году составит $280 за 1 тыс. куб. м.