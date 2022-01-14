Эдельгериев: российская модель парникового регулирования создана мягкой сознательно

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Правительство РФ сознательно приняло мягкую модель парникового регулирования, чтобы резко не создавать дополнительной нагрузки на бизнес. Об этом в пятницу заявил специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев в рамках Гайдаровского форума - 2022.

"Все мы понимаем, что модель регулирования парникового газа в нашей стране очень мягкая, правительство сознательно, по большому счету, пошло на это <...> Сейчас государство будет ждать от бизнеса климатические проекты, чтобы понять, можем ли мы устроиться в эти ниши ("зеленого" финансирования - прим. ТАСС), развивать и привлекать инвестиции", - пояснил Эдельгериев.

По его словам, бизнес услышан, ему пошли на уступки. Отчетность по выбросам парниковых газов должны будут предоставлять некоторые категории компаний с 2023 года. На данный момент закон не предусматривает ограничений и платежей. Пока государству, по словам представителя президента, нужно понять ситуацию с выбросами.

Закон "Об ограничении выбросов парниковых газов" вступил в силу с этого года. В ближайшее время планируется разработать дополнительные нормативные акты.

"Наша модель регулирования действительно мягкая в вопросе формирования низкоуглеродной отчетности. Наша задача в этом году ужесточить законодательство и сделать эту отчетность верифицируемой. Мы подготовили систему аккредитации, и уже есть верифицированные организации для этого", - рассказал министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.