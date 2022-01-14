НБУ Украины: внутренний госзаем принес в бюджет вдвое больше средств, чем внешние кредиты

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Украина в 2021 году привлекла в бюджет от облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) вдвое больше средств, чем от внешних кредиторов. Об этом в пятницу сообщил глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"За январь - декабрь 2021 года с целью финансирования государственного бюджета было привлечено 602,8 млрд гривен ($21,5 млрд по нынешнему курсу - прим. ТАСС), что на 13,8% меньше, чем предусмотрено росписью отчетного периода. В частности, от размещения ОВГЗ на внутреннем рынке было привлечено 388,3 млрд гривен ($13,8 млрд - прим. ТАСС), в том числе в иностранной валюте 108,9 млрд гривен ($3,1 млрд и €778,1 млн)", - написал Данилишин в Facebook.

На внешних рынках и от официальных кредиторов было привлечено 192,8 млрд гривен (почти $6,9 млрд), из которых основную часть составляют $1,75 млрд от размещения восьмилетних облигаций внешнего госзайма, 1,9 млрд специальных прав заимствования (СПЗ) в рамках общего распределения СПЗ Международного валютного фонда (МВФ), 0,5 млрд СПЗ из второго транша кредита МВФ, а также €589 млн макрофинансовой помощи ЕС.

В 2022 году Украина должна выплатить 550,71 млрд гривен (примерно $19,5 млрд), в том числе 423,97 млрд гривен ($15 млрд) по внутреннему долгу. Согласно графику, который опубликовал МВФ, в 2022 году Украина обязана выплатить фонду 1,685 млрд СПЗ. По курсу Национального банка это составляет порядка $2,36 млрд.