Кабмин не поддержал законопроект о повышенном налоге на машины дороже 4 млн руб.

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Правительство РФ дало отрицательное заключение на внесенный еще в начале августа прошлого года законопроект депутатов от ЛДПР о повышенном налоге на машины стоимостью от 4 млн рублей вместо установленных сейчас 3 млн. Документ размещен в думской электронной базе.

Ранее в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме была размещена информация о законопроекте либерал-демократов о том, что повышенная ставка должна применяться к машинам стоимостью от 4 млн рублей. Сейчас эта планка установлена на уровне 3 млн. Согласно электронной базе Госдумы данная инициатива была внесена на рассмотрение палаты 6 августа 2021 года, что подтвердил ТАСС источник во фракции.

Согласно отзыву кабмина, датированному 21 июля прошлого года, транспортный налог относится к региональным налогам, он устанавливается законами субъектов РФ о транспортном налоге и обязателен к уплате на территории соответствующего региона, в бюджет которого он и зачисляется.

"Реализация изменений, предлагаемых законопроектом, приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и, как следствие, к необходимости их компенсации из федерального бюджета. Вместе с тем источники компенсации не определены. С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", - говорится в документе.

Законопроектом предлагалось применять повышающий коэффициент 1,1 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 4 до 7 млн рублей (сейчас от 3 до 5 млн рублей), коэффициент 2 - при средней стоимости легковых автомобилей от 7 до 15 млн рублей (сейчас от 5 до 10 млн рублей), коэффициент 3 - при средней стоимости легковых автомобилей от 15 до 22 млн рублей (сейчас от 10 до 15 млн рублей), а также в отношении легковых автомобилей средней стоимостью 22 млн рублей (сейчас от 15 млн рублей). В ЛДПР отмечают, что из-за роста цен машины стоимостью до 4 млн рублей уже нельзя относить к роскошным.

Проект закона был направлен в комитет по бюджету и налогам, в первом чтении он не рассматривался.