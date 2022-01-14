В Иране заявили, что политика США препятствует выплате страной членских взносов в ООН

ТЕГЕРАН, 14 января. /ТАСС/. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи возложил вину за несвоевременную оплату взносов в организацию на США и их санкционную политику. Такое заявление он сделал в пятницу агентству IRNA, комментируя решение ООН временно лишить Иран права голоса в Генассамблее из-за долгов по взносам.

"К сожалению, второй год подряд мы сталкиваемся с проблемой оплаты нашего членского взноса. Это связано с репрессивными односторонними санкциями США. Они не только оказали влияние на различные сферы [в Иране], в том числе на медицину, поставки медоборудования, но и нарушили работу ООН. В прошлом году после переговоров с официальными лицами организации нам удалось решить эту проблему, использовав наши ресурсы за границей", - сказал Тахт-Раванчи.

По его словам, у Ирана "есть ресурсы на оплату взносов, так что проблема не в их отсутствии". "Санкции США мешают выполнить нам наши обязательства. Мы начали консультации с ООН, надеемся решить вопрос как можно скорее. Финансовые ресурсы у нас есть, нужно найти безопасный канал [для проведения оплаты]", - сказал он.

12 января делегации Венесуэлы, Ирана, Судана и ряда других стран временно лишились права голоса в Генеральной Ассамблее ООН из-за задолженностей по взносам. В тексте письма генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша на имя председателя 76-й сессии Генассамблеи Абдуллы Шахида значатся 11 государств, имеющих долги. Среди них в том числе - Антигуа и Барбуда, Вануату, Гвинея, Коморские Острова, Конго, Папуа - Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Сомали. Для того, чтобы возобновить право голоса, Венесуэле необходимо выплатить 39,8 млн долларов, Ирану - 18,4 млн, Судану - 299 тыс., а Вануату - 194 доллара.