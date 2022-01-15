Кабмин исключил Фишт-Оштенский горный массив из границ Лагонакского биосферного полигона

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Правительство РФ решило исключить Фишт-Оштенский горный массив из границ Лагонакского биосферного полигона в Адыгее, после чего здесь будет запрещена любая застройка, в том числе туристических объектов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"На территории Фишт-Оштенского горного массива будет запрещена любая застройка, в том числе строительство горнолыжных курортов и других объектов туристической инфраструктуры, потенциально возможных в границах полигона", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, решение поможет сохранить уникальный природный комплекс, который не имеет аналогов в России. На его территории зарегистрированы редкие виды растений и животных, многие из которых внесены в Красную книгу.

Лагонакский биосферный полигон находится на части территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника (КГПБЗ), его площадь на землях особо охраняемых территорий и объектов в Майкопском районе Республики Адыгея составляет более 17,2 тыс. га.

Ранее сообщалось, что власти Адыгеи планируют создать в Майкопском районе всесезонный экокурорт "Лагонаки", который призван стать еще одним драйвером развития не только туризма, но и всей экономики региона. В соответствии с проектом планируется построить 36 км трасс и 13 подъемников различного класса, реализация проекта позволит создать около 2 тыс. рабочих мест. Предусмотрено строительство дорожной инфраструктуры, а также обеспечение электроснабжения курорта. На презентации экокурорта в рамках совещания, которое состоялось на прошлой неделе в доме правительства республики по вопросам реализации ИПР Адыгеи с участием представителей Совета Федерации, было сообщено, что курорт планируется к запуску в 2023 году, его посещаемость составит 500 тыс. человек в год.