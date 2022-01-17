"Известия": "Ростелеком" протестирует сеть 5G в метро Москвы, Петербурга и Казани

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. "Ростелеком" подал в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ) заявку на испытание технологии связи пятого поколения (5G) в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на материалы комиссии.

Как сообщает издание, в заявке "Ростелеком" просит ГКРЧ для "научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ с использованием радиоэлектронных средств сетей связи 5G" выделить диапазон частот 3,3 - 3,4 ГГц и 3,8 - 4,1 ГГц на наземных станциях метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а в подземных - 3,4 - 3,8 ГГц. Отмечается, что эксперимент в подземном метро столицы планируется провести на Кольцевой линии.

"Для полноценной подготовки к строительству сетей 5G в России нужны исследования, тестирование оборудования в реальных условиях, когда можно будет обкатывать инновационные сервисы, доступные только на технологиях сетей пятого поколения. Это нужно как операторам, так и будущим потребителям сервисов", - отметил представитель "Ростелекома" Валерий Костарев. По его словам, тестирование данных частот в метро не создаст помех наземным радиоэлектронным средствам.

В Минцифры "Известиям" уточнили, что заявку рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ.

Стандарт 5G - пятое поколение мобильной связи. Оно позволяет существенно увеличить скорость работы сети: до одного гигабита в секунду, что в восемь-десять раз быстрее предыдущего поколения - 4G/LTE, при этом сократив до минимума задержки в передаче данных.