На Дальнем Востоке количество счетов эскроу выросло в 2,5 раза за 2021 год

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Число счетов эскроу, открытых для покупки жилья в строящихся домах, в 2021 году выросло в 2,5 раза в регионах Дальнего Востока, на них сосредоточено более 70,5 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

"На Дальнем Востоке в 2,5 раза выросло число счетов эскроу, открытых гражданами для покупки жилья в строящихся домах. К декабрю прошлого года их количество превысило 17 тыс., тогда как годом ранее насчитывалось 6,7 тыс. счетов эскроу. За это время география проектного финансирования долевого жилищного строительства внутри макрорегиона расширилась до восьми субъектов", - говорится в сообщении.

В общей сложности на счетах эскроу в Дальневосточном федеральном округе сосредоточено более 70,5 млрд рублей, половина из них размещена на счетах дольщиков, купивших жилье в Приморском крае. За год объем средств, которые хранятся на специальных банковских счетах до момента выдачи застройщиком ключей от новых квартир, увеличился почти на 45 млрд рублей. Уточняется, что по последним данным, в макрорегионе раскрыто 5 817 счетов эскроу.

"Цифра по меркам всей страны небольшая, но для Дальнего Востока это девятикратный рост числа граждан, улучшивших свои жилищные условия благодаря безопасному механизму покупки квартиры на этапе строительства. Доверие к этой отрасли возвращается, дальневосточники видят, что сделки можно совершать без опаски потерять деньги из-за недобросовестных застройщиков", - отметила главный эксперт аппарата главного управления Дальневосточного ГУ Банка России Ирина Баянова, которую цитирует пресс-служба.

Счета эскроу используются для хранения средств участников долевого строительства, при этом застройщик не может снимать деньги, пока не начнет сдавать квартиры. Механизм был разработан для защиты дольщиков от ситуации, когда компания берет деньги и по какой-то причине замораживает строительство объекта.