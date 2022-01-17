На Кубани на 5% сократилось производство вина в 2021 году

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Кубанские виноделы в 2021 году произвели более 20,2 млн декалитров вина, что на 5% ниже показателей 2020 года. Всего в регионе произведено около 45% российского вина и около 37% шампанского, сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Коробка.

Ранее сообщалось, что, по данным администрации Краснодарского края, в регионе собрали в 2021 году 180 тыс. тонн винограда. Это на 7% меньше урожая предыдущего года. К потерям привели летние подтопления в регионе.

"В 2021 году винодельческие предприятия Краснодарского края сохранили лидерство в России по производству вина и шампанского. Удельный вес края в общероссийском производстве вина составил 45%, шампанского - 37%. В целом в регионе было произведено 20,2 млн декалитров продукции, в 2020 году - 21,2 млн декалитров, снижение на 5%", - сказал Коробка.

Он сообщил, что в экспорте наблюдается положительная динамика. Так, за 11 месяцев 2021 года объем экспорта кубанской винодельческой продукции составил 447 тыс. декалитров, что на четверть выше показателей 2020 года. Продукция поставлялась в 21 страну.

"На государственную поддержку виноградарства было направлено 613,9 млн рублей. На один рубль господдержки, вложенный в отрасль, в бюджет вернулось более четырех рублей. Было заложено более 1 700 га новых виноградников. В текущем году в планах заложить не менее 1 500 га виноградников", - отметил заместитель главы региона.

О виноделии на Кубани

Краснодарский край является одним из ведущих винодельческих регионов России. В крае установлено девять географических объектов с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и 21 территория производства вин с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Общая площадь виноградников Кубани на 2021 год составляла 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в стране. Основные товарные виноградники расположены: в Темрюкском районе - 19 тыс. га, Анапе - 4 тыс. га, Новороссийске - 1,7 тыс. га, Крымском районе - 1,3 тыс. га, Геленджике - 0,3 тыс. га. В крае 86 виноградарских предприятий и 147 крестьянско-фермерских хозяйств. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран.