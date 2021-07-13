Взял паузу: как себя чувствует российский рынок вина

Недавнее обсуждение возможного прекращения поставок шампанского Moet Hennessy из-за новых требований к наименованию продукции (изменить категорию и маркировку с шампанских вин на игристое вино) приковало внимание к винодельческой отрасли. Чем бы ни завершился спор о названиях, структурных изменений на российском рынке вина не произойдет и доля импорта этого продукта (включая игристые вина) в России продолжит составлять около половины рынка.

Ограниченность сырьевой базы, высокий порог входа в бизнес, очень длинный инвестиционный цикл, а также долгое отсутствие системной госполитики в отношении отрасли выступают гораздо более значимыми факторами, влияющими на развитие отрасли. Регулирование отрасли Виноделие — одна из немногих продовольственных отраслей, где пока не реализован ее потенциал в сфере импортозамещения и экспорта. При этом, несмотря на образ России, где население предпочитает крепкий алкоголь, российский винный рынок — один из крупнейших в мире. По данным портала TradeMap, в 2020 году РФ замыкала список ТОП-10 импортеров винодельческой продукции в денежном выражении — $1,1 млрд, что всего на 6% меньше, чем годом ранее (у лидера рейтинга — США — импорт вина составил $5,9 млрд). Поставки непосредственно самого напитка, уже расфасованного в потребительскую тару, также незначительно сократились — на 1,3%. Основная же часть уменьшения импорта (–78,4%) приходится на "сырьевые" категории — виноградное сусло и прочие вина.

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Наряду с этим, учитывая размер российского рынка и винодельческий потенциал, неудивительно, что регулирование отрасли двигалось в сторону стимулирования традиционного производства вин — выработку вина из собственного винограда, а не розлива вин и винных напитков из готового импортного виноматериала. В частности, было введено понятие защищенного географического указания, внедрена Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) для государственного контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В 2020 году был принят отдельный закон о виноградарстве и виноделии, где этот напиток был признан сельскохозяйственной продукцией, что дало возможность применять льготы по налогам, предусмотренные для фермеров. В этом же законе был уточнен сам термин "вино" для продукции, произведенной на территории России, — если продукт изготовлен из импортного виноматериала, то он будет считаться винным напитком, а не вином (не распространяется на импортированные расфасованные вина). В сочетании с существенным ростом акцизной нагрузки именно на винные напитки это стало причиной резкого сокращения ввоза виноматериалов и производства винных напитков в 2020 году. Кроме того, для некоторых винодельческих продуктов (шампанское и коньяк) применяется механизм минимальных розничных цен, что также отражается на спросе и предложении.

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Тем не менее подобные меры нужны для повышения инвестиционной привлекательности винодельческого бизнеса в России и развития экспорта. Существовавшие в СССР винодельческие компетенции и материальная база после действия закона "О борьбе с пьянством и алкоголизмом" (с 1985 по 1989 год и в постперестроечный период 1990-х годов) если не утрачены полностью, то значительно пострадали. В начале 1980-х годов площадь виноградников в РСФСР оценивалась в размере 199 тыс. га, а в 2020 году, по данным Росстата, — только 96,8 тыс. га (из них в плодоносящем возрасте — около 80% насаждений). По сравнению с 2019 годом площадь виноградников выросла лишь на 0,8 тыс. га. Неравная конкуренция Помимо пандемии COVID-19, одна из причин, сдерживающих рост территорий, — невозможность резко увеличить объем производства посадочного материала и саженцев сортового винограда. Соответственно, часть этой потребности закрывается за счет импорта. В частности, в 2019 году было ввезено на 43,3% больше черенков винограда (8,8 млн шт.), чем годом ранее. В 2020 году, даже несмотря на коронавирус и связанные с ним ограничения, их ввоз продолжил расти (на 0,5% к 2019 году). Стоит отметить, что власти не остались в стороне от этой проблемы, и в состав Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства была включена подпрограмма по развитию виноградарства и питомниководства. Правда, в части посевного материала значительную роль играет изменение климата — вкусовые качества вина очень чувствительны к колебаниям характеристик исходного сырья. Поэтому России нужны собственные сорта, исходя из местных почвенных и климатических черт. Кроме того, восстанавливая отрасль, российские виноделы вынуждены конкурировать прежде всего с европейскими производителями, которые не испытывали трудностей переходного периода. Также они располагают куда более существенной господдержкой отрасли — более €1 млрд в год, две трети которых приходится на Италию, Францию и Испанию. В рублях по текущему курсу эта сумма эквивалентна 90 млрд руб. и составляет около 35% от общего объема господдержки всего российского агропромышленного сектора, запланированного на 2021 год.

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