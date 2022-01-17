Индекс РТС в начале основной сессии вырос до 1501,15 пункта

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС в начале торгов в понедельник вырос на 1,03%, до 1501,15 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи в начале основной сессии вырос на 1,06%, до 3634,93 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:17 мск индекс РТС ускорил рост до 1511,96 пункта (+1,69%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3639,55 пункта (+1,19%).

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на Лондонской бирже ICE росла на 0,48%, до $86,47 за баррель. Фьючерс на WTI дорожал на 0,53% и торгуется на уровне $83,74 за баррель.