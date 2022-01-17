Якутия в 2021 году увеличила добычу угля до 31 млн тонн

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Объем добычи угля в Якутии в 2021 году составил 31 млн тонн, что на 54,4% больше уровня 2020 года, сообщила в понедельник ТАСС пресс-служба регионального министерства промышленности и геологии.

"Объем добычи угольной продукции по итогам 2021 года составил 31 млн тонн, что на 54,4% больше уровня 2020 года. Положительная динамика обусловлена наращиванием производственных мощностей на объектах Эльгинского угольного комплекса, группы компаний "Колмар", - сказали в министерстве.

В 2021 году развитие Эльгинского угольного комплекса позволило выйти на проектную мощность по добыче угля в 1,5 млн тонн ежемесячно, расширена провозная способность железнодорожных путей необщего пользования "Эльга-Улак" к Эльгинскому месторождению углей, что позволило нарастить объемы перевозки угля по железной дороге на 50%.

В 2021 году была запущена в работу шахта "Восточная Денисовская" компании "Колмар" с производственной мощностью по добыче угля 4 млн тонн в год. "Запуск крупных производственных объектов группы компаний "Колмар" - шахты "Инаглинская", фабрики "Инаглинская-2" и морского угольного терминала "ВТУ" ("Ванинотрансуголь") - позволяет образовать единый производственно-логистический комплекс по добыче полезных ископаемых, их переработке, транспортировке и перевалке для дальнейшего экспорта в страны АТР", - добавили в министерстве.

Кроме этого, добыча золота в Якутии за 2021 год оценивается в 42 тонны, что составит около 5% роста к показателям 2020 года.