В Свердловской области планируют привлечь в сферу ЖКХ около 1,5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют в 2022 году привлечь в сферу ЖКХ не менее 1,5 млрд рублей с помощью механизма концессий. Соглашения намерены заключить на модернизацию инфраструктуры в селах под Екатеринбургом и в Нижней Туре, сообщил в понедельник журналистам министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.

"Рассчитываем не менее 1,5 млрд рублей привлечь на объекты жилищно-коммунального хозяйства. <…> Это то, что мы сейчас видим, возможно, что с течением времени - через два-три месяца - появится потенциально новый концессионер на новые объекты. И сумма увеличится", - сказал он.

Смирнов добавил, что в настоящее время прорабатывается несколько концессионных соглашений по сельским населенным пунктам в Сысертском районе области, расположенном под Екатеринбургом. Также власти намерены в текущем году заключить концессию или объявить конкурс на выбор концессионера для модернизации системы водоснабжения и водоотведения в Нижней Туре.

Министр отметил, что за прошедший год было заключено 14 концессий на сумму более 2,5 млрд рублей, в том числе переданы в концессию теплосети города Первоуральска. По словам Смирнова, концессионер уже приступил к обследованию, ожидается, что негативную тенденцию с технологическими нарушениями удастся переломить в течение трех лет.

"Мы видим, как успешно реализуются концессионные проекты в Красноуфимске, где зашел "Регионгазинвест". [Концессионер] закрыл несколько угольных котельных, построил вместо них газовые с перекладкой сетей. Видим эффективность работы на объектах областного имущества, которые переданы в "Облкоммунэнерго", - отметил министр.

Как ранее сообщал ТАСС, замена всех изношенных коммунальных сетей в Свердловской области, где в обновлении нуждается более половины коммуникаций, потребует около 31 млрд рублей. Всего в регионе в замене нуждаются 16 тыс. км сетей. При этом ежегодно в Свердловской области необходимо менять не менее 10% коммунальных сетей, или 3,5 тыс. км. В настоящее время этот показатель в среднем составляет 559,6 км.