Новак: новые правила позволят сократить сроки техприсоединения к электросетям до полугода

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Новые правила технологического присоединения домов и других объектов к электрическим сетям, по которым подключать к сетям можно будет параллельно со строительством, позволят сократить сроки присоединения до полугода. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак на заседании правительства.

"(Решение - прим. ТАСС) позволит сократить сроки подключения к электрическим сетям объектов капитального строительства, относящихся к жилищно-коммунальному хозяйству, транспортной и социальной инфраструктуре. Сокращение стало возможно благодаря тому, что застройщики теперь при подаче заявки в сетевую организацию могут не предоставлять правоустанавливающие документы на земельный участок. Это даст возможность сократить сроки подключения до полугода", - сказал он.

По его словам, новые правила также позволят снизить затраты на подключение. Застройщики получат возможность платить в рассрочку и снижать кредитную нагрузку. Ранее необходимо было вносить всю сумму заранее.

Решение также повысит надежность энергоснабжения и качество электроэнергии. Обслуживанием и эксплуатацией электросетевого хозяйства займутся специализированные территориальные сетевые организации.

"Жилые дома, детские сады, школы и поликлиники, деловые помещения будут подключаться на основании единой заявки, передаваемой в территориальную сетевую компанию. Кроме того, с застройщиков будет снята обязанность прокладывать провода, организовывать их эксплуатацию и обслуживание. Эти функции будут переданы профильным сетевым компаниям. Решение вступит в силу с 2024 года", - говорится в сообщении кабмина.