{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Аэрофлот" с 20 января возобновляет полеты в Актау

С 22 января авиакомпания начнет выполнять рейсы в Шымкент

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с 20 января возобновляет полеты в казахстанский город Актау, а с 22 января - в Шымкент. Таким образом, "Аэрофлот" с 22 января в полном объеме восстановит полетную программу в Казахстан, говорится в сообщении компании.

"Аэрофлот" с 20 января возобновляет полеты в Актау и с 22 января - в Шымкент. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по действующему расписанию авиакомпании", - отмечается в сообщении компании.

Рейсы в Актау будут вылетать из Москвы по четвергам в 23:35, прилет намечен на 04:25 утра следующего дня, обратный вылет планируется через час, прилет - в пятницу в 06:25 утра. Рейсы из Москвы в Шымкент запланированы по субботам в 21:25, обратный вылет из Шымкента - в 05:30.

"Аэрофлот" начал отменять рейсы в Казахстан с 5 января на фоне внутриполитической обстановки в стране.

Теги
КазахстанРоссия
Минпромторг получил две заявки на заключение специнвестконтракта на электромобили
Решение об итогах конкурса примет комиссия
Читать полностью