МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с 20 января возобновляет полеты в казахстанский город Актау, а с 22 января - в Шымкент. Таким образом, "Аэрофлот" с 22 января в полном объеме восстановит полетную программу в Казахстан, говорится в сообщении компании.

"Аэрофлот" с 20 января возобновляет полеты в Актау и с 22 января - в Шымкент. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по действующему расписанию авиакомпании", - отмечается в сообщении компании.

Рейсы в Актау будут вылетать из Москвы по четвергам в 23:35, прилет намечен на 04:25 утра следующего дня, обратный вылет планируется через час, прилет - в пятницу в 06:25 утра. Рейсы из Москвы в Шымкент запланированы по субботам в 21:25, обратный вылет из Шымкента - в 05:30.

"Аэрофлот" начал отменять рейсы в Казахстан с 5 января на фоне внутриполитической обстановки в стране.