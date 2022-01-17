Собянин открыл новые линии по производству детского питания в Москве

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел новые линии по производству детского питания на Царицынском молочном комбинате и отметил, что теперь в Москве производится качественное детское питание, которое столица раньше импортировала.

"Москва много делает для привлечения инвестиций, импортозамещения, вводятся дополнительные статусы предприятий, льготы: льготы на прибыль, на имущество, на землю. Но, пожалуй, самое главное для предприятия не только иметь льготы, но и иметь стабильные гарантии, что их продукция будет поставляться и будет востребована",- отметил Собянин.

По его словам, федеральным законом предусмотрена такая схема, как офсетные контракты.

"Москва - безусловный лидер по офсетам, на около 70 млрд заключены такие контракты. Речь идет об обязательствах по закупке продукции в обмен на инвестиции и создание импортозамещающих производств. В Москве действуют контракты по производству уникальных лекарств для лечения онкозаболеваний, и вот такой контракт заключен "Вимм-Билль-Данном" на поставку детского питания - мы обязываемся в течение 10 лет закупить у "Вимм-Билль-Данна" детское питание, а они, в свою очередь, создают уникальное производство мирового уровня, импортозамещение продукции, которая ранее поступала в Москву из других стран и, конечно, модернизация действующего производства",- сказал Собянин. Он выразил благодарность руководству предприятия за активное участие в региональных программах обеспечения москвичей продуктами питания.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра столицы, офсетный контракт, заключенный правительством Москвы с АО "Вимм-Билль-Данн", предусматривает поставку 38 позиций детского питания для молочно-раздаточных пунктов, включая молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог, кефир и сухие смеси. Контракт заключен на 10 лет. Общая стоимость контракта (объем закупки продукции) - 30,6 млрд рублей. Инвестиции в производство составят 2,1 млрд рублей.

Также сообщается, что в рамках реализации офсетного контракта в 2020-2021 годах АО "Вимм-Билль-Данн" инвестировало в модернизацию Царицынского молочного комбината 495 миллионов рублей, за счет этих средств создана новая линия по производству сухих молочных смесей (мощность - 16 миллионов единиц в год). Отмечается что это первое в Москве производство такой продукции, ранее сухие молочные смеси для молочных кухонь закупались в Белоруссии и других регионах России, также была модернизирована линия по производству овощных, фруктовых, мясных и мясорастительных пюре - ее мощность была увеличена почти на 70% - до 75 миллионов единиц в год. Помимо этого, модернизирована линия по производству соков (мощность - 66,5 миллиона единиц в год). Кроме того, компания вложила 840 млн рублей в модернизацию Лианозовского молочного комбината, в результате была создана новая линия по производству соков и модернизировано оборудование молочного цеха.