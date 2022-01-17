Минпромторг получил две заявки на заключение специнвестконтракта на электромобили

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. В Минпромторг поступило две заявки на конкурс на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) по электромобилям, сообщила пресс-служба министерства. Заявки подали ООО "Моторинвест" и ООО "Электромобили Мануфэкчуринг Рус".

"Завершился сбор заявок на конкурс на заключение специального инвестиционного контракта (СПИКа), в рамках которого реализуется инвестиционный контракт по внедрению или разработке и внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей. В Минпромторг России поступило две заявки - от ООО "Моторинвест" (Липецкая область) и ООО "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" (Санкт-Петербург)", - говорится в сообщении министерства.

Как отмечалось ранее, согласно условиям конкурса, предстоит несколько этапов экспертиз заявок, лучше может быть признана одна или несколько заявок. Решение об итогах конкурса принимает комиссия по заключению, изменению и расторжению специальных инвестиционных контрактов, состав которой утвержден распоряжением правительства РФ. Итоги конкурсного отбора будут проведены до 5 марта 2022 года.

Ранее в декабре 2021 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал журналистам, что министерство ожидает первую заявку на заключение СПИК 2.0 по электромобилям в январе 2022 года. Он подчеркивал, что на начальном этапе производство электромобилей в рамках СПИК подразумевает сборку авто в режиме SKD (сварка - окраска - сборка) с последующим углублением локализации.

Также в декабре глава Минпромторга РФ сообщал, что министерство прорабатывает возможность заключения специнвестконтрактов для производства легкового электромобиля "Камаза" и электрической модели компакт-класса "Автотора".