Глава Молдавии призвала правительство компенсировать населению подорожание газа

КИШИНЕВ, 17 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду призвала правительство республики компенсировать населению подорожание газа, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

"[Майя] Санду обратилась к правительству с просьбой в ближайшие дни определить решения по увеличению компенсаций за тепловую энергию, а в случае повышения тарифа на природный газ - увеличить компенсацию за газ", - говорится в сообщении.

Как отметили в президентской пресс-службе, этот вопрос также обсуждался Санду на встрече с коллегами из правящей Партии действия и солидарности.

В ноябре прошлого года стоимость российского газа для Молдавии выросла более чем в два раза до $450 за тысячу кубометров. Тогда правительство утвердило компенсации на газ для бытовых потребителей. В январе этого года газ подорожал до $646 за тысячу кубометров, поэтому в стране готовятся к новому изменению тарифов. При этом в 2020 году республика импортировала газ в среднем по $148 за тысячу кубометров.

Подорожание вызвало критику со стороны оппозиции, которая обвинила власти в неспособности обсудить с "Газпромом" более выгодный контракт.