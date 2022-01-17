Крым обратится в ФАС после введения Booking новых ограничений для бронирования в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Власти Крыма после введения новых ограничений со стороны компании Booking на бронирование номеров на полуострове намерены обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, сообщается в понедельник на сайте Минтуризма республики.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что Booking ограничил возможность бронировать номера в Крыму более чем на одного человека. Ранее сервис бронирования вводил ограничения для туристов, сейчас номер на полуострове при помощи сайта и приложения компании можно выбрать, указав, что путешествие совершается в служебных целях. Власти республики ранее призвали отели пользоваться отечественными сервисами бронирования.

"Мы подготовили официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу по поводу признаков недобросовестной конкуренции, потому что, по нашему мнению, они здесь явно присутствуют. То, что касается действий компании, мы обращались официально и получали невразумительные ответы. Ничего хорошего в этих ограничениях нет, я думаю, что компания тоже понимает, что она теряет прибыль", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Крым в 2021 году в четвертый раз побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В 2021 году республику посетили 9,5 млн путешественников, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.