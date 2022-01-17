Си Цзиньпин заявил, что мировая экономика выходит из кризиса

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Мировая экономика выходит из стагнации, но по-прежнему сталкивается с многочисленными сдерживающими факторами. Об этом в понедельник на виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня" заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мировая экономика выходит из кризиса, но вместе с тем сталкивается с множеством сдерживающих факторов. Глобальные производственные цепочки и цепочки поставок сталкиваются с хаосом, наблюдается рост цен на ключевые товары", - сказал он.

По его словам, наблюдается рост цен на сырьевые товары, дефицит поставок энергоносителей. Си Цзиньпин также отметил, что появляются инфляционные риски.

Коронавирус и вакцинация

Страны мира должны укреплять международное сотрудничество в борьбе с коронавирусом, содействовать справедливому распределению вакцин и ускорению процесса вакцинации, заявил лидер КНР.

"Страны мира должны укреплять международное сотрудничество в борьбе с COVID-19, осуществлять активное взаимодействие в области исследований и разработок лекарственных препаратов", - сказал он. "Особое значение имеет использование вакцин как мощного оружия против коронавируса. Необходимо обеспечить справедливое распределение вакцин, содействовать ускорению процесса вакцинации, а также сокращению разрыва в иммунизации населения", - указал Си Цзиньпин.

По его словам, на данный момент Китай поставил свыше 2 млрд доз вакцин более 120 странам и международным организациям.

Он также отметил, что Китай предоставит еще 1 млрд доз вакцин странам Африки, в том числе 600 млн доз на безвозмездной основе, а также 150 доз вакцин странам АСЕАН.

В ноябре 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин на открытии 8-й министерской конференции Форума китайско-африканского сотрудничества заявил, что Китай предоставит Африке 1 млрд доз вакцины, из которых 600 млн доз предоставят на безвозмездной основе, а 400 млн доз поставят за счет совместного производства китайских компаний и африканских стран.