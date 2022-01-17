Россия к середине января увеличила добычу нефти на 0,7%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 16 января 2021 года составила почти 1,5 млн тонн, увеличившись на 0,7% по сравнению с декабрем, когда среднесуточная добыча нефти составляла 1,489 млн тонн. Это следует из оперативных данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, с которыми ознакомился ТАСС.

Россия сокращает добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Но с начала 2021 года могла наращивать производство в рамках плавного ослабления ограничений. Так, в январе прошедшего года договоренности позволяли РФ увеличить добычу нефти на 125 тыс. баррелей в сутки (б/с), в феврале - апреле - еще на 130 тыс. б/с в месяц, в мае - июле - еще на 38 тыс. б/с в месяц. В августе - декабре Россия наращивала добычу на 100 тыс. б/с в месяц согласно договоренностям в ОПЕК+. Такие же темпы прироста сохранятся в январе и феврале 2022 года.

Всего с начала 2021 года Россия увеличила добычу нефти почти на 9,4%, когда среднесуточная добыча составляла 1,371 млн тонн. В декабре, по условиям сделки, Россия должна была добывать 10,018 млн б/с, в январе 2022 года - не более 10,112 млн б/с (газовый конденсат не учтен).

Если перевести российскую статистику по добыче нефти из тонн в баррели по коэффициенту, принятому для российской нефти Urals, - 7,33, то среднесуточная добыча нефтяного сырья в России в январе 2020 года составила 10,992 млн баррелей против 10,05 млн баррелей в декабре 2020 года с учетом газового конденсата. Россия в среднем добывает 800-850 тыс. б/с газового конденсата в месяц.