Госдума 20 января рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит во втором и, возможно, сразу в третьем чтении поправку, направленную на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6%. Об этом в понедельник по итогам Совета Думы сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

"В четверг наиболее важный законопроект во втором, я думаю, в третьем чтении - поправка об индексации пенсий на 8,6%, то есть выше инфляции", - сказал он.

Ранее Жуков сообщил, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект поправок о проведении индексации пенсии в 2022 году на 8,6%. Он уточнил, что после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%.

Как сообщила ранее пресс-служба Минфина РФ, с учетом поручения президента проиндексировать пенсии выше инфляции дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей, в 2023 году - 178,3 млрд рублей, в 2024 году - 188,9 млрд. Общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 млрд рублей.