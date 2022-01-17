Бизнес ФРГ считает, что Германии для энергоперехода важен и Nord Stream 2, и ГТС Украины

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Германия заинтересована в том, чтобы получать энергоресурсы как через "Северный поток - 2", так и по украинскому маршруту. Об этом заявил в понедельник глава Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес по случаю поездки главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Киев и Москву.

"Последние несколько месяцев очень четко показали нам, что на время энергетического перехода в Европе мы будем зависеть от природного газа. Для надежных поставок нам нужна украинская транзитная сеть, а также "Северный поток - 2". Эти маршруты не должны противопоставляться друг другу. Европе нужна вся доступная инфраструктура. Окончательная сертификация "Северного потока - 2" должна быть не политическим вопросом, а чисто техническим", - заявил он.

"И Украина, и Россия являются важными партнерами Германии и Европы на пути к энергетическому переходу", - отметили в комитете. В OAOEV считают, что напряженность в отношениях с РФ вызывает большую неопределенность в экономике ФРГ и может замедлить запланированные инвестиции.

Германия поставила цель достичь климатической нейтральности к 2045 году. Сейчас страна отказывается от угля и от атомной энергетики, отключив 31 декабря три из шести последних работающих в стране АЭС. Одновременно с этим ФРГ требуется больше газа, чтобы этот переход прошел максимально безболезненно для промышленности и экономики.