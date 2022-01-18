"Известия": в России могут отменить уплату НДФЛ от продажи вторсырья

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Уплата НДФЛ от продажи вторсырья в России может быть отменена для физлиц. Такая мера обозначена в новой версии законопроекта о поправках в Налоговый кодекс РФ, которую Минпромторг разослал представителям бизнес-сообщества для обсуждения, сообщает во вторник газета "Известия".

Таким вторсырьем "в законопроекте признаются образующиеся у физических лиц в быту и принадлежащие им на праве собственности макулатура, отходы пластиковой и стеклянной тары, резины, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования и потребления", цитирует газета текст пояснительной записки к документу.

Предыдущая версия поправок предполагала, что от НДФЛ будут освобождены только доходы до 4 тыс. рублей, пишет издание. И налоговыми агентами становились покупатели, в том числе переработчики, а в новой редакции документа, по данным "Известий", это положение остается только для доходов от продажи лома и отходов черных и цветных металлов.

В Минпромторге изданию сообщили, что ведомство не является разработчиком законопроекта, его обсуждение проходит в рамках межфракционной рабочей группы по законодательному регулированию оборота и реализации лома черных металлов в Госдуме. Там отметили, что министерство в целом поддерживает предлагаемые изменения. При этом в Минпромторге считают необоснованным установление лимита на необлагаемый НДФЛ доход в размере 4 тыс. рублей в год в отношении отходов и лома черных и цветных металлов, добавили в ведомстве.

В Минфине РФ газете рассказали, что в настоящее время физлица при продаже отходов, находящихся в их собственности более трех лет, освобождены от уплаты НДФЛ. А при сдаче вторсырья, которое в собственности менее трех лет, они имеют право на налоговый вычет 250 тыс. рублей, отметили в ведомстве, добавив, что с 1 января 2022 года на доходы до этой суммы не нужно заполнять налоговые декларации.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) выступил за полную отмену НДФЛ со сдачи всех видов вторичного сырья. По словам главы РЭО Дениса Буцаева, это позволит действительно организовать прием отходов у населения, смотивирует население к такой деятельности, появится целый сектор, который будет генерировать занятость.