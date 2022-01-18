"Ъ": Минцифры предложило Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки с процессорами из России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минцифры РФ предложило производителям компьютерной техники Lenovo, HP и Acer подготовиться к выпуску ноутбуков с отечественными процессорами. Об этом сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол заседания министерства с зарубежными производителями электроники от 15 декабря 2021 года.

Речь идет о партии в 50 тыс. локализованных устройств до конца года, пишет издание со ссылкой на источники. По данным газеты, министерство обсуждает с руководством ООО "Леново глобал технолоджи Раша" выпуск партии ноутбуков на процессорах российских разработчиков электронной компонентной базы. "Коммерсантъ" сообщает со ссылкой на источники, близкие к обсуждению инициативы, что речь идет о "Байкал электроникс".

Представители Lenovo выразили готовность к диалогу, "направленному на повышение темпов локализации производства компании, в том числе за счет использования российских процессоров", пишет газета. Также, по словам источников издания, аналогичные совещания проводились с представителями HP и Acer. Одной из приоритетных тем была "локализация продукции потребительского рынка вычислительной техники на территории России", отмечает "Коммерсантъ".

"Промышленное производство запланировано на 2023 год. Зарубежное оборудование должно быть полностью совместимо с отечественной микроэлектроникой", - сообщили газете в Минцифры.

В ведомстве отметили, что иностранные производители используют в том числе процессоры архитектуры ARM, которые разрабатываются и в РФ. В Lenovo и HP отказались комментировать газете диалог с властями РФ, отметив, что говорить о чем-либо конкретно пока рано. В "Байкал электроникс" допускают участие в эксперименте, пишет издание. Генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко сообщил, что компания изучает возможности локализации производства продукции в стране.

В ближайшее время в Минцифры должно пройти обсуждение эксперимента с представителями отечественных операционных систем, вычислительной техники и крупнейших розничных сетей, сообщает газета со ссылкой на протокол совещания.