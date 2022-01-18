Назван топ покупок на AliExpress в новогодние каникулы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Музыкальные колонки, микрофоны и игровые приставки стали самыми популярными покупками среди россиян на AliExpress в период новогодних праздников. Об этом сообщается в результатах аналитики AliExpress Россия, проведенной за период с 1 по 9 января.

"Спрос на портативные колонки российских продавцов вырос в 4,2 раза. Популярны модели с защитой от воды и пыли и временем воспроизведения музыки до 5 часов. В 1,5 раза вырос спрос на наушники, а также в 6,4 раза - на микрофоны. Спрос на игровые консоли вырос в полтора раза за период, а на геймпады - в два раза. Чаще всего россияне выбирали джойстики для PlayStation 4, приставки Microsoft, Sony и Nintendo. Также в 2,7 раза вырос спрос на ноутбуки", - говорится в результатах исследования.

Спрос на электронные книги от российских продавцов вырос в 3,4 раза за период. Чаще всего пользователи выбирали книги с монохромным экраном с подсветкой и встроенной памятью на 8 Гб. В среднем они готовы отдать за популярные товары категории от 8 до 12 тыс. рублей.

Кроме того, во время праздников были популярны игрушки и товары для хобби. Так, в сравнении с прошлым годом в 3,5 раза выросли продажи конструкторов от российских продавцов, в 7,8 раза - настольных игр и пазлов. Более чем в 3 раза увеличился спрос на кукол в новогодний период, а также в 5,3 раза - на коллекционные экшн-фигуры.

Игрушками на радиоуправлении интересовались в 2,3 раза больше, а игрушечными авто и моделями транспорта - в 4,6 раза. Аналитики отметили, что категория товаров для уличных развлечений и спорта выросла почти в три раза год к году.