Объем выданных ФРП в 2021 году льготных займов достиг почти 52 млрд рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Фонд развития промышленности в 2021 году выдал 229 займов на сумму почти 52 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"Наблюдательный совет Фонда развития промышленности подвел итоги работы института развития в 2021 году. За отчетный период Фонд предоставил предприятиям 229 льготных займов на общую сумму 51,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Больше всего займов получили предприятия Московской области - им было одобрено финансирование по 97 заявкам. Также активно пользуются возможностями фонда промышленники из Свердловской области, Пермского края, Москвы, Татарии, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Иркутской и Ярославской областей, Башкирии.

"Всего за несколько лет работы ФРП выдал российским промышленникам более тысячи льготных займов на общую сумму свыше 235 млрд рублей, при этом уже запущены 445 производств, профинансированных Фондом. Абсолютный рекорд пришелся на 2021 год - открыто более 180 новых производств, что наглядно демонстрирует результаты работы ФРП как одного из ведущих институтов развития промышленности", - отметил министр промышленности и торговли РФ, председатель наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.

Всего льготной поддержкой ФРП воспользовались 767 компаний в 74 регионах страны. По программе "Приоритетные проекты" фонд предоставил 14 займов на 17,9 млрд рублей, по программе "Проекты развития" - на 11,5 млрд рублей, по программе "Производительность труда" выдано займов на 6,3 млрд рублей, по программе комплектующих - на 4,9 млрд рублей.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Для реализации новых промышленных проектов фонд предоставляет целевые займы по ставке 1% и 3% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, также совместно финансирует проекты с региональными фондами развития промышленности.