Число обращений пользователей к продуктам МБМ выросло в 2,6 раза в 2021 году

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Предприниматели воспользовались онлайн-продуктами на портале ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) более 109 тыс. раз в 2021 году, число их обращений выросло в 2,6 раза по сравнению с показателем 2020 года. Об этом во вторник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Число обращений пользователей к онлайн-продуктам портала МБМ выросло в 2,6 раза по сравнению с показателем 2020 года и стало рекордным. Высокая востребованность цифровых услуг связана с растущим спросом на дистанционное решение бизнес-задач, а также с увеличением количества индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Многие из них становятся пользователями портала МБМ и представленных на нем сервисов", - приводится в сообщении комментарий главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Самыми популярными онлайн-услугами и сервисами в 2021 году стали "Проверка контрагентов", "Законодательный бизнес-дайджест", "Интерактивный помощник", "Проверь законность вывески", "Консультация". На их долю пришлось 85,5% обращений.

Онлайн-продукты МБМ позволяют предпринимателям сделать проще процесс управления бизнесом на любом этапе. Например, можно бесплатно подготовить документы для регистрации компании или ИП, проверить контрагента, найти помещение под офис, подобрать подходящие для конкретного бизнеса меры поддержки или подготовить налоговую декларацию по упрощенной системе налогообложения.