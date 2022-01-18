Банки в РФ выдали в 2021 году населению кредиты наличными на рекордные 6,9 трлн рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские банки в течение 2021 года выдали населению кредиты наличными на рекордную сумму 6,9 трлн рублей - это на 37% больше в сравнении с предыдущим годом. Этот вид кредитования остается одним из самых востребованных. К таким выводам пришли аналитики ВТБ, сообщается в пресс-релизе банка.

"Нецелевые кредиты остаются одним из самых востребованных розничных продуктов. По оценке аналитиков, их объем выдач в 2021 году в России составил рекордные 6,9 трлн рублей, что на 37% больше, чем годом ранее. ВТБ показал динамику продаж почти в 1,5 раза выше рынка", - отмечается в сообщении.

При этом сам ВТБ по итогам 2021 года оформил населению 1,6 млн кредитов наличными на общую сумму, в полтора раза превышающую показатель 2020 года, - 1,3 трлн рублей. Портфель кредитов наличными ВТБ по итогам года увеличился на 24%, превысив 1,8 трлн рублей. "В ВТБ одним из главных стимулов спроса стали цифровые каналы, позволяющие получить средства без посещения офиса. В 2021 году клиенты оформили онлайн свыше 660 тыс. кредитов на сумму 404 млрд рублей. В четвертом квартале доля цифровых продаж достигла 41%, что на 14 процентных пунктов выше аналогичного периода прошлого года", - уточнили в пресс-службе.

Лидерами по объему выданных средств стали Московский регион (383,7 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (96,1 млрд рублей), Иркутская область (32,7 млрд рублей), Свердловская область (32 млрд рублей) и Краснодарский край (31,4 млрд рублей).

По мнению экспертов ВТБ, в 2022 году рынок потребительского кредитования "ждет новая фаза развития в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Банком России и введением дополнительных ограничений со стороны регулятора, что может скорректировать объемные показатели рынка".