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Минфин: расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 января составили 2,549 трлн руб.

Как сообщили в ведомстве, это 97,8 % от плановых бюджетных назначений

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Исполнение расходов федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 января 2022 года (за 2021 год) предварительно составило 2,549 трлн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 января 2022 года (за 2021 год) - составило 2,549 трлн рублей, или 97,8 % от плановых бюджетных назначений", - отмечается в сообщении.

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