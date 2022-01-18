Свердловский бизнес добился снижения кадастровой стоимости земли на 55 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Бизнесмены Свердловской области добились кадастровой переоценки земельных участков на общую сумму более 55 млрд рублей в 2021 году. Комиссия при министерстве по управлению государственным имуществом региона (МУГИСО), которую планировалось ликвидировать в 2022 году, продолжит свою работу, сообщил ТАСС член совета Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Сергей Козлов.

Ранее со ссылкой на департамент информационной политики региона сообщалось, что МУГИСО в 2020 году завершила переоценку кадастровой стоимости 1,3 млн объектов семи категорий региональных земель. На ее основании с начала 2021 года рассчитывается земельный налог. Новая государственная оценка земельных участков пройдет в 2022 году.

"Для бизнеса большой успех, что комиссия по переоценке кадастровой стоимости, которую планировалось в этом году ликвидировать, все же продолжит работу. За один только 2021 год по всем рассматриваемым объектам через нее удалось добиться снижения на более 75 млрд рублей, из этого 55 млрд рублей - земельные участки, более 21 млрд - объекты капитального строительства. Это существенная экономия на налогах", - сказал он.

Эксперт уточнил, что в прошлом году было зафиксировано большее количество обращений в комиссию именно по земельным участкам, так как в 2020 году прошла их государственная оценка и была установлена новая кадастровая стоимость. "В самой сути массовой оценки присутствует проблема - не учитываются уникальные особенности объектов. У объектов капстроительства - это и их площадь, и коммуникации, часто наличие коммуникаций не учитывают и при оценке земли. Поэтому такой инструмент, как комиссия по переоценке, необходим", - пояснил Козлов.

Комиссия при МУГИСО по оспариванию кадастровой стоимости начала работу с января 2020 года, в нее вошли представители самого министерства, представители министерства инвестиций региона, Росреестра, Торгово-промышленной палаты и СОСПП, а также два независимых оценщика.