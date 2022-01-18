Нижегородские бизнесмены в 2021 году получили 1,3 млрд рублей областных субсидий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 января. /ТАСС/. Малые и средние промышленные компании и предприятия торговли Нижегородской области в 2021 году получили около 1,3 млрд рублей прямых субсидий в качестве поддержки в период пандемии, сообщила во вторник на заседании комитета по экономике регионального Заксобрания первый замминистра промышленности, торговли и предпринимательства области Альбина Разина.

"С начала пандемии была оказана поддержка более 4,3 тыс. пострадавшим предпринимателям и сохранено около 52 тыс. рабочих мест. В том числе в 2021 году было выплачено в общей сумме субсидий на 1,3 млрд рублей для 1 834 субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятым. В том числе по коммунальным услугам - 326,4 млн рублей, по оплате труда - почти 1 млрд. Это прямые субсидии", - сказала Разина.

По ее словам, в 2021 году список пострадавших отраслей был сокращен, однако предприятия и компании, которые полностью так и не возобновили свою деятельность, получали необходимую поддержку. В их число вошли театры, концертные залы, туроператоры, объекты физической культуры и спорта и другие.

Разина добавила, что микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области продолжила выдачу займов для поддержки отрасли. Так, займы до 5 млн предлагалось взять под низкие ставки - от 1% до 6%.

"Здесь использовались средства и федерального бюджета, и областного, 100 млн рублей дополнительно было выделено из областного бюджета. Таким образом, было выдано микрозаймов на 246,1 млн рублей. Эти микрозаймы в период кризиса помогли восстановить свои оборотные средства, когда выручки падали и необходимо было процесс поддерживать", - резюмировала первый замминистра.