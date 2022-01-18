Девелопер ПИК увеличил денежные поступления на 39% в 2021 году

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Общий объем денежных поступлений девелопера ПИК в 2021 году вырос на 39% по сравнению с 2020-м и составил 516 млрд рублей, говорится в сообщении компании во вторник.

"Общий объем поступлений денежных средств увеличился на 39%, до 516 млрд рублей, с 371 млрд рублей в 2020 году", - говорится в сообщении.

В релизе указано, что денежные поступления на счетах эскроу составили 192 млрд рублей, это более чем в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Денежные поступления от строительных услуг, бизнеса fee-development и прочих видов деятельности увеличились на 75%, до 169 млрд рублей. Объем реализации недвижимости, как следует из релиза, в 2021 году увеличился на 33% и составил 451 млрд рублей.

За 2021 год девелопер вывел в продажу 22 новых проекта, 152 корпуса. Общая площадь недвижимости в экспозиции составила 2,9 млн кв. м, что на 41% больше, чем годом ранее.

Продажи вторичной недвижимости, говорится в сообщении, составили 21,1 млрд рублей.