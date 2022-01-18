Аэропорт Храброво получил допуск на обслуживание пассажирских самолетов Boeing 777

КАЛИНИНГРАД, 18 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Храброво в Калининграде получил допуск к приему воздушных судов Boeing 777 и его модификаций. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Росавиации Александр Нерадько, сообщила во вторник журналистам ведущий специалист по связям с общественностью авиаузла Наталья Грицун.

Boeing 777 - самый крупный двухдвигательный пассажирский самолет в мире, предназначен для авиалиний большой протяженности. Самолеты этого типа способны вместить от 305 до 550 пассажиров в зависимости от конфигурации салонов и имеют дальность полета от 9,1 тыс. км до 17,5 тыс. км.

"Специальная комиссия Росавиации, проводившая проверку готовности аэродрома к приему таких типов воздушных судов, констатировала, что все службы, задействованные в их обслуживании, прошли обучение и готовы обеспечить квалифицированный прием и выпуск самолетов Boeing 777", - рассказала Грицун.

По оценке генерального директора аэропорта Александра Корытного, получение допуска к приему воздушных судов семейства Boeing 777 стало закономерным этапом в деятельности аэропорта.

"В связи с получение режима открытого неба седьмой "свободы воздуха" одним из приоритетных направлений в работе аэропорта является расширение международных направлений. Новые возможности аэропорта Храброво дадут и новый импульс авиакомпаниям к сотрудничеству с нами. Обслуживание таких самолетов позволит нам расширить географию полетов, увеличить пассажиропоток и объемы грузоперевозок", - отметил он.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны имеет статус федерального значения. Маршрутная сеть включает более 25 регулярных направлений полетов, рейсы выполняют 14 авиакомпаний. Пассажиропоток аэропорта за 11 месяцев 2021 года составил более 3,6 млн пассажиров.